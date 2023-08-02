Дефицит автомобильных запчастей в России сохранится до конца 2023 года

Она напомнила, что дефицит запчастей возник в 2022 году после массового ухода автомобильных брендов из России, за прошедшее с этого момента время решить вопрос удалось лишь частично, поэтому проблема сохранится.

«Нет предпосылок для упрощения логистических цепочек, а это значит, что редкие и габаритные запчасти, которые специально заказываются под конкретного покупателя, придётся ждать по несколько месяцев», — сказала Овчинникова.

Технический директор Fit Service Алексей Рузанов добавил, что наиболее проблемными являются поставки запчастей для европейских и американских автомобилей.

Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр заявил, что до конца лета 2023 года стоимость автомобильных запчастей в России вырастет на 5—10%, сообщает RT.

