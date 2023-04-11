Данные о не состоящих на воинском учете могут направить в военкоматы через «Госуслуги»

Сведения о гражданах, не состоящих на воинском учете, будут направляться в военкоматы в том числе с использованием Госуслуг, следует из поправок в закон.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
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