Чубайс обозначил главную проблему экономики России в 90-х
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс в ходе Гайдаровского форума заявил, что главной проблемой экономики России в 90-х годах прошлого века стали неплатежи.
Он отметил, что реформаторы в тот период не могли предвидеть, какое «глубинное воздействие» это окажет на реализацию изменений в экономике. По словам Чубайса, все это привело к тому, что по состоянию на 1996 год доля неплатежей составляла 45 процентов от ВВП.
Глава «Роснано» добавил, что решение кризиса неплатежей в конце 90-х годов стало «крючком», увеличившим мотивацию на уровне микроэкономики. Это, в свою очередь, привело к росту экономики.
Также в ходе своего выступления Чубайс заявил, что инновации за последние 10 лет так и не стали приоритетом как для российских властей, так и для бизнеса. По его словам, такая ситуация будет продолжаться следующие пять лет.
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