Чубайс обозначил главную проблему экономики России в 90-х

Он отметил, что реформаторы в тот период не могли предвидеть, какое «глубинное воздействие» это окажет на реализацию изменений в экономике. По словам Чубайса, все это привело к тому, что по состоянию на 1996 год доля неплатежей составляла 45 процентов от ВВП.

Глава «Роснано» добавил, что решение кризиса неплатежей в конце 90-х годов стало «крючком», увеличившим мотивацию на уровне микроэкономики. Это, в свою очередь, привело к росту экономики.

Также в ходе своего выступления Чубайс заявил, что инновации за последние 10 лет так и не стали приоритетом как для российских властей, так и для бизнеса. По его словам, такая ситуация будет продолжаться следующие пять лет.

