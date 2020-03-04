Число заболевших коронавирусом в Белоруссии достигло шести
В Белоруссии число заболевших коронавирусом COVID-2019 достигло шести. Такие данные привел министр здравоохранения республики Владимир Караник.
Глава ведомства отметил, что все заболевшие чувствуют себя удовлетворительно, повышенной температуры ни у кого нет.
«Проводится динамическое наблюдение», - цитирует Караника RT.
Отмечается, что два случая заболевания выявлены в Витебской области, остальные – в Минске, уточняет Газета.ру.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко призвал не допустить паники в связи с появлением в республике носителей вируса.
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