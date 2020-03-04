Число заболевших коронавирусом в Белоруссии достигло шести

В Белоруссии число заболевших коронавирусом COVID-2019 достигло шести. Такие данные привел министр здравоохранения республики Владимир Караник.

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Глава ведомства отметил, что все заболевшие чувствуют себя удовлетворительно, повышенной температуры ни у кого нет.

«Проводится динамическое наблюдение», - цитирует Караника RT.

Отмечается, что два случая заболевания выявлены в Витебской области, остальные – в Минске, уточняет Газета.ру.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко призвал не допустить паники в связи с появлением в республике носителей вируса.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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