Число иностранных туристов в России по итогам первого полугодия выросло на четверть

Так, по данным ассоциации, за первые 6 месяцев на российской земле побывали около 2 млн туристов. Среди иностранных граждан популярность России как цели путешествия растет в Испании (число туристов выросло на 54,8%), в Индии (больше на 49,6%) и в Южной Кореи (рост на 45,3%), Италии (41,7%) и Франции (41%).

Отмечается, что небольшой рост туристов наблюдается также из США и Великобритании. При этом общее число прибывающих англичан и американцев сильно снизилось. Как отмечают в ведомстве, в основном из-за сокращения деловых поездок.



