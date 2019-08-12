Число иностранных туристов в России по итогам первого полугодия выросло на четверть
В России растет поток иностранных туристов. По итогам первого полугодия 2019 года территорию РФ посетило на 25% больше зарубежных гостей, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на АТОР (Ассоциация туроператоров).
Так, по данным ассоциации, за первые 6 месяцев на российской земле побывали около 2 млн туристов. Среди иностранных граждан популярность России как цели путешествия растет в Испании (число туристов выросло на 54,8%), в Индии (больше на 49,6%) и в Южной Кореи (рост на 45,3%), Италии (41,7%) и Франции (41%).
Отмечается, что небольшой рост туристов наблюдается также из США и Великобритании. При этом общее число прибывающих англичан и американцев сильно снизилось. Как отмечают в ведомстве, в основном из-за сокращения деловых поездок.
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