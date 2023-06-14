Число электронных запросов в Москомархитектуру выросло более чем в шесть раз за пять лет

За пять лет число электронных запросов на предоставление государственных услуг в комитет по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) выросло более чем в шесть раз. Об этом заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она объяснила рост развитием столичной строительной отрасли и упрощением процесса подачи документов, оптимизации их пакета.