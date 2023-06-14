Число электронных запросов в Москомархитектуру выросло более чем в шесть раз за пять лет

За пять лет число электронных запросов на предоставление государственных услуг в комитет по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) выросло более чем в шесть раз. Об этом заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она объяснила рост развитием столичной строительной отрасли и упрощением процесса подачи документов, оптимизации их пакета.

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Кроме того, причиной выросшего спроса стало внедрение электронного формата предоставления госуслуг через официальный сайт мэра Москвы. Ежегодно количество заявлений, поданных в таком виде, увеличивается примерно на 15%, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Наиболее востребованными госуслугами Москомархитектуры в комитете назвали: «Подготовку и выдачу градостроительных планов земельных участков в Москве» и «Приемку исполнительной документации для ведения сводного плана подземных коммуникаций и сооружений в Москве».

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ФОТО: Пресс-служба Москомархитектуры
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