Чибис: Прохождение границы с Финляндией в Мурманской области ожидают 300 человек

Прохождение границы между РФ и Финляндией через пункт пропуска «Салла» в Мурманской области ожидают около 300 человек, сообщил в Telegram губернатор региона Андрей Чибис.

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По его словам, иностранцы ждут несколько дней. Власти области обустроили пункты обогрева. Люди могут погреться, принять пищу или выпить горячего чая. Чибис считает, что вина за возникновение затора лежит на финской стороне.

Ранее в Карелии задержали 150 нелегальных мигрантов на пути в Финляндию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кондратюк
ТЕГИ:ИностранцыМурманская ОбластьФинляндияГраница

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