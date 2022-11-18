Четыре пешеходных перехода построят на пересечении МКАД с Липецкой улицей

Лимаренко: семь человек погибли в результате взрыва в жилом доме на Сахалине

Гинцбург: вероятность тромбообразований у переболевших COVID-19 на ногах повышается в 2,5 раза, а у тех, кто был госпитализирован - в сотни раз

СМИ: президент Кубы Диас-Канель в Москве проведет переговоры с Путиным

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