Четыре пешеходных перехода построят на пересечении МКАД с Липецкой улицей

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ФОТО: Департамент строительства города Москвы
ТЕГИ:НСН-Недвижимость
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