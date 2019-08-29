Четвертый тест системы онлайн-голосования в Москве прошел без сбоев

В столице состоялось четвертое тестирование системы электронного голосования, основанной на технологии блокчейна. Ее будут использовать на предстоящих выборах в Московскую городскую Думу. Об этом сообщается на официальном сайте столичного мэра.

Отмечается, что тестирования провели для членов рабочей группы и жителей трех избирательных округов – № 1, № 10 и № 30. На них присутствовали члены избирательных комиссий. Голосование прошло без сбоев. В рамках тестирования жителям столицы предстояло ответить на вопрос о том, что стоит развивать в их районе в первую очередь – парки и зеленые зоны или парковочное пространство.

Добавим, всего к голосованию было допущено 4 тысячи 865 человек, участие в нём приняли 2 тысячи 188 человек. К примеру, на третьем тестировании явка составила 1 тысячу 733 человека.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в единый день голосования, 8 сентября.

Жители столицы смогут впервые поучаствовать в эксперименте по проведению электронных выборов и проголосовать за кандидатов онлайн — со своего компьютера или мобильного устройства.

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Ранее НСН писала, что специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан в Общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами. Соответствующее решение было принято во вторник на заседании совета Общественной палаты (ОП) Москвы.

Предложение о создании электронный штаб для мониторинга проведения цифрового голосования озвучил в ходе первого заседания совета столичной Общественной палаты заместитель председателя Общественной палаты, руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.



