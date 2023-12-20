Четверть россиян рассчитывает получить новогоднюю премию

Из них 14% заявили о выплате в полном размере, а 12% — о частичной. Количество сотрудников, уверенных в назначении им праздничной премии, увеличилось на 11 п.п. — три года рассчитывали на бонус 15% россиян.

49% опрошенных заявили, что компания не планирует их премировать в декабре. В организациях большинства из них это обычная практика, и лишь 4% рассказали о прекращении выплат в 2023 году.

Ранее стало известно, что россияне потратят на празднование Нового года более 50 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

