Через «Госуслуги» стало можно подать заявление на переход в 10-й класс

При этом отмечается, что подача заявления будет доступна только после сдачи ГИА и получения аттестата. Процедура является обязательной даже в том случае, если ученик решил учиться в прежней школе.

В министерстве напомнили, что на сегодняшний день к сервису подключены около 36 тысяч образовательных учреждений.

