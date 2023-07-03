Через «Госуслуги» стало можно подать заявление на переход в 10-й класс

Через «Госуслуги» стало можно подать заявление для перехода в 10-й класс, сообщает Минцифры.

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При этом отмечается, что подача заявления будет доступна только после сдачи ГИА и получения аттестата. Процедура является обязательной даже в том случае, если ученик решил учиться в прежней школе.

В министерстве напомнили, что на сегодняшний день к сервису подключены около 36 тысяч образовательных учреждений.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ГосуслугиШкола

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