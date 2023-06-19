Чемпион РФ получил два года колонии за избиение соседей

Криминальные события с участием 34-летнего легкоатлета имели место в конце мая. Спортсмен в одних трусах напал в подъезде дома в Санкт-Петербурге на женщину, а примерно час спустя несколько раз ударил в лифте мужчину. Оба пострадавших попали в больницу.

До этого Александр Хютте в сентябре 2021 года был пойман полицией в момент закладки наркотиков в Приморском районе Северной столицы. При этом сам спортсмен находился под воздействием психоактивных веществ.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в начале июня в центре Москвы полиция задержала чемпиона мира по рукопашному бою Мовсара Баймасханова с порцией наркотика.

