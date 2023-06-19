Чемпион РФ получил два года колонии за избиение соседей

Четырехкратный чемпион России в беге на короткие дистанции Александра Хютте приговорён к двум годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в избиении двух человек. Вердикт оглашён в Приморском районном суде Санкт-Петербурга, информирует объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Спортсмен признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он также будет обязан выплатить потерпевшему 40 тысяч рублей в качестве компенсации материального ущерба и 450 тысяч рублей в возмещение причинённого морального вреда.

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Криминальные события с участием 34-летнего легкоатлета имели место в конце мая. Спортсмен в одних трусах напал в подъезде дома в Санкт-Петербурге на женщину, а примерно час спустя несколько раз ударил в лифте мужчину. Оба пострадавших попали в больницу.

До этого Александр Хютте в сентябре 2021 года был пойман полицией в момент закладки наркотиков в Приморском районе Северной столицы. При этом сам спортсмен находился под воздействием психоактивных веществ.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в начале июня в центре Москвы полиция задержала чемпиона мира по рукопашному бою Мовсара Баймасханова с порцией наркотика.

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Фото: rusathletics.info
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