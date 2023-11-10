Частные клиники Курской области вслед за Крымом отказались от проведения абортов

Теперь прервать беременность в Курской области можно будет только в государственных клиниках, где с женщинами будет вестись работа, анкетирование и выяснение проблем, по которым было принято решение об аборте.

Белостоцкий отметил, что в области четыре из пяти имеющих лицензию на проведение химических абортов учреждений отказались от услуги. По его оценке, в ближайшее время пятое учреждение примет аналогичное решение.

Накануне Крым стал первым российским регионом, где частные клиники отказались от проведения абортов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

