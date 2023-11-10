Частные клиники Курской области вслед за Крымом отказались от проведения абортов

Курская область стала вторым российским регионом, где частные клиники отказались от проведения абортов. Об этом сообщает Региональное информационное агентство «Курск» со ссылкой на заместителя курского губернатора Андрея Белостоцкого.

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Теперь прервать беременность в Курской области можно будет только в государственных клиниках, где с женщинами будет вестись работа, анкетирование и выяснение проблем, по которым было принято решение об аборте.

Белостоцкий отметил, что в области четыре из пяти имеющих лицензию на проведение химических абортов учреждений отказались от услуги. По его оценке, в ближайшее время пятое учреждение примет аналогичное решение.

Накануне Крым стал первым российским регионом, где частные клиники отказались от проведения абортов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курская ОбластьАборты

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