Бывший теннисист Михаил Южный объявил о смерти супруги

Ранее журналистка Синди Шмерлер в своих соцсетях рассказала, что жена 41-летнего спортсмена скончалась на прошлой неделе в Дубае (ОАЭ) после продолжительной болезни.

«Да, это так», - сказал Южный.

Михаил Южный и Юлия сыграли свадьбу в 2008 году, у них родились двое сыновей и дочь.

Ранее бывший футболист сборной ФРГ по футболу Франц Беккенбауэр умер на 79-м году жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

