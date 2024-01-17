Бывший теннисист Михаил Южный объявил о смерти супруги

Экс-восьмая ракетка мира, обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России Михаил Южный в беседе с телеканалом «Матч ТВ» подтвердил смерть своей супруги Юлии.

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Ранее журналистка Синди Шмерлер в своих соцсетях рассказала, что жена 41-летнего спортсмена скончалась на прошлой неделе в Дубае (ОАЭ) после продолжительной болезни.

«Да, это так», - сказал Южный.

Михаил Южный и Юлия сыграли свадьбу в 2008 году, у них родились двое сыновей и дочь.

Ранее бывший футболист сборной ФРГ по футболу Франц Беккенбауэр умер на 79-м году жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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