Буцкая: В Госдуме обсуждают вопрос семейного автомобиля с «АвтоВАЗом»

В Госдуме обсуждают вопрос семейного автомобиля с "АвтоВАЗом", сообщила депутат ГД Татьяна Буцкая, передает РИА Новости.

По ее словам, депутатам осталось рассчитать, каким образом и в какой капитал его можно вложить. Она не исключила, что проект назовут отцовским капиталом.

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Ранее сообщалось, что женщинам, ставшим мамой до 25 лет, могут выплатить пособие в размере 200 тысяч рублей. Соответствующий законопроект подготовила фракция ЛДПР в Госдуме. Парламентарии обратили внимание на снижение числа россиянок репродуктивного возраста. Почти 40% женщин отказываются рожать из-за плохого материального положения, говорится в пояснительной записке, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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