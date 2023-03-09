Буцкая: Ряд регионов закупает товары для акции «Подарок новорожденному» за границей

«Мы сделали очень большое исследование по регионам, в некоторых есть закупленные товары не российского производства. Кого мы видим? Японию, Китай, Германию, Италию, Польшу, причем Польши много даже. Мы задаемся вопросом: А как так может быть? Одно дело, когда ты идешь в магазин и сам выбираешь, что тебе покупать. Другое дело, когда мы нашими госденьгами поддерживаем иностранных производителей. Мы берем и заказываем у них товары, которые потом будем дарить нашим детям, переводим им деньги. А куда они идут? Когда задаю себе этот вопрос, аж до мурашек», - сказала Буцкая.

Ранее РИА Новости со ссылкой на Роскачество сообщило, что организация намерена исследовать подарочные наборы, которые вручаются молодым родителям в рамках акции «Подарок новорожденному».

