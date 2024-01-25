Депутат Буцкая предложила ввести рекомендации для школ на День святого Валентина

Для образовательных коллективов можно было бы разработать рекомендации по наполнению праздника, отметила в эфире НСН депутат Татьяна Буцкая. 

Если молодежи так нравится День святого Валентина, то в этот праздник можно было бы привнести иные смыслы, например вкладывать в него не «влюбленность, а «любовь», заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в разговоре с НСН.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о необходимости «положить конец» празднованию в России Дня святого Валентина и Хэллоуина. По его словам, День святого Валентина остается «пропагандой отношений, не имеющих ничего общего с настоящей любовью». Буцкая отметила, что День семьи, любви и верности однозначно смог бы стать альтернативой Дню святого Валентина.

Милонов назвал День святого Валентина «праздником искаженных ценностей»
«Нашему российскому народу более близка любовь, семья и верность, нежели легкая влюбленность… Корень одинаковый, а смысл разный. Если молодежи так нравится праздник 14 февраля, то можно наполнить его иными смыслами. Нельзя запретить то, что не разрешено: он не является официальным праздником. Другое дело, что, нужны рекомендации, может быть, для образовательных коллективов по наполнению праздника. Зависит от того, что вкладывать в праздник: давайте вкладывать не влюбленность, а любовь. День семьи, любви и верности однозначно смог бы стать альтернативой Дню святого Валентина. Мы видим, как он набирает обороты, насколько он становится все более народным», - сказала Буцкая.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в интервью НСН заявила, что День семьи, любви и верности через несколько лет вытеснит День святого Валентина из России, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПраздникРоссияДепутат

Горячие новости

Все новости

партнеры