Депутат Буцкая предложила ввести рекомендации для школ на День святого Валентина

Если молодежи так нравится День святого Валентина, то в этот праздник можно было бы привнести иные смыслы, например вкладывать в него не «влюбленность, а «любовь», заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в разговоре с НСН.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о необходимости «положить конец» празднованию в России Дня святого Валентина и Хэллоуина. По его словам, День святого Валентина остается «пропагандой отношений, не имеющих ничего общего с настоящей любовью». Буцкая отметила, что День семьи, любви и верности однозначно смог бы стать альтернативой Дню святого Валентина.