Business Insider: Маск потерял сознание после нескольких рюмок водки в Москве

По данным издания, инцидент произошел в начале 2000-х годов. Тогда Маск хотел запустить миссию на Марс под названием «Марсианский оазис». Предпринимателю организовали встречу с бизнесменами из России, чтобы обсудить на ней покупку российских ракет. Перед прибытием в Москву, Маск посетил вечеринку в Париже, из-за чего прилетел в Россию не совсем трезвым. Во время делового обеда в столичном ресторане подавали водку.

После нескольких выпитых рюмок «Маск, который поддерживал голову рукой, отключился и ударился головой об стол».

Ранее стало известно, что в прошлом году Маск тайно отключил Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать украинскую атаку морскими беспилотниками на российский флот, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

