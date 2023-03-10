Бурляев: российская культура ничего не потеряет от отъезда некоторых артистов

По его словам, те кто уехал - это балласт и пена. Депутат отметил, что ему даже жаль их, так как бывшие его коллеги никому не нужны в тех странах, куда направились, а в России у них было всё.

«Но мои коллеги это понимают очень поздно, оказавшись там», - добавил депутат.

Ранее Народный артист России, первый зампред комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов в беседе с НСН назвал опасными критикующих Россию артистов.

