Бурляев: российская культура ничего не потеряет от отъезда некоторых артистов
Российская культура абсолютно ничего не потеряет с отъездом за рубеж некоторых артистов. Об этом заявил Народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев, передает ТАСС.
По его словам, те кто уехал - это балласт и пена. Депутат отметил, что ему даже жаль их, так как бывшие его коллеги никому не нужны в тех странах, куда направились, а в России у них было всё.
«Но мои коллеги это понимают очень поздно, оказавшись там», - добавил депутат.
Ранее Народный артист России, первый зампред комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов в беседе с НСН назвал опасными критикующих Россию артистов.
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