«Бурильщики и токари»: Названы самые высокооплачиваемые вакансии этого лета
Средняя оплата труда в России на середину лета 2023 года составляет 55 045 рублей, сообщает NEWS.ru со ссылкой на данные сервиса «Авито Работа».
Больше всего работодатели готовы платить бурильщикам (93 145 рублей), токарям (91 173 рублей), автомалярам (88 848 рублей), промышленным альпинистам (87 523 рублей).
Среди офисных работников самые высокие зарплаты у агентов по недвижимости (109 530 рублей), финансистов (83 221 рублей), программистов (72 721 рубль) и врачей (71 485 рублей)ю
Отмечается, что уровень зарплат в регионах различается. Например, агенту по недвижимости в Краснодаре предлагают 140–390 тысяч рублей в месяц, а стоматологу-хирургу в Усинске — до 500 тысяч рублей.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2024 года в России заработает программа долгосрочных сбережений граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru