Будущие контрактники рассказали, почему сочли необходимым записаться на службу в войсках
Граждане, намеренные отправиться на военную службу и пришедшие в столичный пункт отбора на улице Яблочкова, рассказали, почему стремятся защищать Россию с оружием в руках.
Депутат МГД Семенников: В столичном пункте отбора на контрактную службу каждый чувствует себя нужным
Один из собеседников журналистов заявил, что его не мобилизовали, поскольку он не приходил военную службу по призыву. Однако по прошествии полугода вопрос отправки на фронт решился положительно.
Еще один кандидат заявил репортерам, что у него уже был опыт добровольца в зоне боевых действий. По словам будущего контрактника, он проживает в Белгороде и не может оставаться в стороне, пока обстреливают его город.
По словам третьего кандидата, он отслужил в разведроте и намерен отправиться защищать Родину.
Ранее теле- и радиоведущий Владимир Соловьев побывал в столичном пункте отбора на военную службу по контракту. По его словам, те, кто выразил желание служить в российской армии по контракту, заслуживают «самых теплых слов и максимальной поддержки». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru