Будущие контрактники рассказали о желании пойти на службу для защиты Родины

Один из пришедших сообщил, что основная задача мужчины – это защищать свою Родину, семью и близких. В свою очередь другой будущий контрактник отметил, что его сын гордится принятым отцом решением.

Так, в едином столичном пункте отбора будущие контрактники из всех регионов России могут пройти необходимые процедуры. Медики проверят состояние здоровья, а инструкторы проведут собеседование с кандидатом, по результатам которого определят его военную специальность.

