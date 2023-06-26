Будущие контрактники рассказали о желании пойти на службу для защиты Родины
Будущие контрактники, которые пришли в единый московский пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова, рассказали корреспонденту Агентства городских новостей «Москва» о своей мотивации.
Один из пришедших сообщил, что основная задача мужчины – это защищать свою Родину, семью и близких. В свою очередь другой будущий контрактник отметил, что его сын гордится принятым отцом решением.
Так, в едином столичном пункте отбора будущие контрактники из всех регионов России могут пройти необходимые процедуры. Медики проверят состояние здоровья, а инструкторы проведут собеседование с кандидатом, по результатам которого определят его военную специальность.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru