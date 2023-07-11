Будущие контрактники рассказали о своем желании отправиться в зону СВО

Будущие контрактники из единого пункта отбора на ул. Яблочкова в Москве рассказали о мотивации пойти на службу. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По словам одного из пришедших, в зоне специальной военной операции служат многие его близкие друзья.

«Я считаю, что должен тоже там быть», — отметил мужчина.

Еще один будущий контрактник поделился, что ранее служил в спецназе и отправляется в зону СВО, чтобы поддержать друзей.

«Наши многие ребята там, я тоже хочу поддержать ребят и страну», — отметил горожанин.

В едином столичном пункте отбора будущие контрактники из разных регионов России могут пройти все необходимые процедуры: врачи проверят состояние здоровья потенциального военнослужащего, а инструкторы проведут собеседование и по результатам определят военную специальность кандидата. При этом каждый имеет право выбрать специальность самостоятельно.

Перед отправкой в зону СВО новобранцы пройдут профессиональную подготовку на полигонах Минобороны. Для оформления контракта гражданину потребуется паспорт, военный билет и диплом, при наличии — свидетельства о браке и рождении детей.

