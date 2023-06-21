Будущие контрактники рассказали о готовности помочь находящимся в зоне СВО
Пришедшие в пункт отбора на военную службу по контракту на ул. Яблочкова в Москве рассказали журналистам, что мотивировало их отправиться в зону специальной военной операции.
Один из мужчин поделился, что он происходит «из семьи, скажем так, офицеров», поэтому сомнений, ехать ли на СВО, не было.
«Единственное, я ждал, долго не ехал туда. Матушка была больна, нужно было быть с ней. Теперь мамы нет. Все, туда, где я должен быть», — рассказал собеседник.
По словам одного из пришедших, он решил помогать стране с оружием в руках и постоять за Отечество. Как отметил еще один будущий контрактник, его помощь будет полезна в зоне СВО.
«Мало ли, вдруг кому-то жизнь спасет мое присутствие там», — поделился горожанин.
Кроме того, еще один из пришедших рассказал, что это не первая его поездка.
«Уже еду вторую кампанию. Родственники все довольны, рады. Не жалею. Я патриот своей страны», — отметил мужчина.
Получить информацию о работе пункта и условиях набора на службу по контракту можно на портале mos.ru или по телефону 117. Кроме того, для будущих военнослужащих работает виртуальный помощник в мессенджере Telegram.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru