Будущие контрактники рассказали о готовности помочь находящимся в зоне СВО

Пришедшие в пункт отбора на военную службу по контракту на ул. Яблочкова в Москве рассказали журналистам, что мотивировало их отправиться в зону специальной военной операции.

Один из мужчин поделился, что он происходит «из семьи, скажем так, офицеров», поэтому сомнений, ехать ли на СВО, не было.

«Единственное, я ждал, долго не ехал туда. Матушка была больна, нужно было быть с ней. Теперь мамы нет. Все, туда, где я должен быть», — рассказал собеседник.

По словам одного из пришедших, он решил помогать стране с оружием в руках и постоять за Отечество. Как отметил еще один будущий контрактник, его помощь будет полезна в зоне СВО.

«Мало ли, вдруг кому-то жизнь спасет мое присутствие там», — поделился горожанин.

Кроме того, еще один из пришедших рассказал, что это не первая его поездка.

«Уже еду вторую кампанию. Родственники все довольны, рады. Не жалею. Я патриот своей страны», — отметил мужчина.

Получить информацию о работе пункта и условиях набора на службу по контракту можно на портале mos.ru или по телефону 117. Кроме того, для будущих военнослужащих работает виртуальный помощник в мессенджере Telegram.

