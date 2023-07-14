Будущие контрактники рассказали, что боевые подвиги дедов вдохновили их на участие в СВО

Будущие контрактники, которые пришли в единый московский пункт отбора на военную службу по контракту, рассказали журналистам, что пример их дедов, участвовавших в Великой Отечественной войне, вдохновил их на службу в зоне спецоперации на Украине.

Один из пришедших рассказал, что давно к этому шел и готовился. Он отметил, что нужен сегодня своей стране. В свою очередь другой будущий контрактник рассказал, что он, как и его дедушка, в сложные времена идет на защиту страны.

Так, в едином столичном пункте отбора будущие контрактники из разных регионов России могут пройти все необходимые процедуры. Врачи проверят состояние здоровья, а инструкторы проведут собеседование и по результатам определят военную специальность кандидата.

