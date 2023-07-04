Будущие контрактники объяснили, зачем они записываются добровольцами на СВО

Будущие контрактники, пришедшие в единый московский пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова, рассказали журналистам, что готовы отправиться в зону СВО для защиты Родины.

Один из мужчин отметил, что идет не первый раз, переживает за ребят, которым там остались. Другой мужчина признался, что решил пойти на военную службу по контракту, потому что это наиболее эффективная помощь стране.

Единый пункт начал работу 3 апреля, все необходимую информацию можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

Будущие контрактники рассказали о своем желании помочь участникам СВО

Ранее стало известно, что российским военнослужащим и сотрудникам ряда федеральных ведомств с октября правительство повысит оклад на 10,5%. Об этом говорится в соответствующем постановлении властей. Также будут повышены и оклады по спецзваниям сотрудников Росгвардии, полиции, органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и так далее, передает «Радиоточка НСН».

С полной версией документа можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.

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ФОТО: РИА Новости
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