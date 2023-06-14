Будущие контрактники объяснили причины своего решения отправиться в зону СВО

Пришедшие в единый столичный пункт отбора на службу по контракту будущие военнослужащие рассказали журналистам, почему приняли решение служить.

Как отметил один из горожан, он давно планировал отправиться на военную службу.

«Прошел медкомиссию, посоветовался с женой. Надо защищать Родину, я служил в морской пехоте, есть опыт», — отметил мужчина.

Еще один будущий контрактник поделился, что решил пойти служить вслед за друзьями, которые уже находятся в зоне специальной военной операции.

Вся необходимая информация о работе пункта отбора на контрактную службу и условиях набора доступна на портале mos.ru или по телефону 117. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту работает чат-бот в мессенджере Telegram.

