Будущие контрактники назвали чувство долга перед Родиной причиной своего решения служить
Пришедшие в единый московский пункт отбора на контрактную службу рассказали журналистам о своей готовности защищать Россию с оружием в руках. Они отметили, что их решение пойти на военную службу является добровольным и продиктовано чувством долга перед Родиной.
«Пришел я сюда добровольно, сам. У меня отец военнослужащий, прадед у меня - участник Великой Отечественной. Считаю, что пора, время пришло», - сказал один из пришедших.
В свою очередь другой мужчина выразил уверенность, что его боевой опыт пригодится в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Он рассказал, что является ветераном боевых действий и ему не стоит отсиживаться дома.
Так, единый столичный пункт отбора на контрактную службу находится на улице Яблочкова, дом 5, строение 1. В нем будущие контрактники из разных регионов России могут пройти все необходимые процедуры. Врачи проверяют состояние здоровья кандидатов с учетом данных из электронных медкарт, а инструкторы проводят собеседования и определяют военную специальность.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Воронежский губернатор поручил ввести режим ЧС в районе падения дрона
- СМИ: Срочник, сбежавший из военной части в Брянской области, задержан
- Путин заявил о размещении ядерного оружия в Белоруссии после 7-8 июля
- ВКС России уничтожили МиГ-29 ВСУ в Запорожской области
- Польша против наплыва мигрантов и за укрепление границ ЕС
- Путин и Лукашенко начали встречу в Сочи в неформальной обстановке
- Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС возросло до восьми
- Новое интимное видео с Дзюбой попало в сеть
- Сейсмологи зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС в момент ее обрушения
- В петербургском военкомате подтвердили рассылку СМС с приглашением сверить документы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru