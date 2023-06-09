Будущие контрактники назвали чувство долга перед Родиной причиной своего решения служить

«Пришел я сюда добровольно, сам. У меня отец военнослужащий, прадед у меня - участник Великой Отечественной. Считаю, что пора, время пришло», - сказал один из пришедших.

В свою очередь другой мужчина выразил уверенность, что его боевой опыт пригодится в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Он рассказал, что является ветераном боевых действий и ему не стоит отсиживаться дома.

Так, единый столичный пункт отбора на контрактную службу находится на улице Яблочкова, дом 5, строение 1. В нем будущие контрактники из разных регионов России могут пройти все необходимые процедуры. Врачи проверяют состояние здоровья кандидатов с учетом данных из электронных медкарт, а инструкторы проводят собеседования и определяют военную специальность.

