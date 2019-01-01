Британцы считают, что Путин доверяет женщинам Росгвардии

В Великобритании несколько изданий опубликовали материалы о всероссийском фотоконкурсе «Краса Росгвардии». Пользователи прокомментировали публикации Daily Mirror, Daily Mail и The Sun и высоко оценили красоту российских женщин-военнослужащих.

Так, пользователи высказались в пользу россиянок, сравнивая их с «грузными британскими коллегами». Напомнили о том, что российские женщины в Европе были всегда на первых позициях по красоте.

«На днях я пытался вспомнить имя русской женщины-снайпера, которая убила более 200 нацистов во время Второй мировой войны. Эти женщины красивые. Опасные. Экзотические. Уверен, что Владимир Путин уважает их и доверяет им», — написал пользователь Daganflyer.

Календарь Росгвардии на 2020 год составлен из фотографий победительницы и 12 финалисток ведомственного конкурса красоты.

Ранее вице-президент Фонда «Планета Женщин», обладательница титула «Миссис Москва 2012» Елена Чубай в эфире НСН объяснила, почему не согласна с результатами исследований, признавших Венесуэлу страной с самыми красивыми женщинами в мире.

