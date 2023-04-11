Бортников: Украинские спецслужбы пытаются вовлекать молодых россиян в диверсии
Украинские спецслужбы пытаются вовлекать молодежь в России в диверсионно-террористическую деятельность. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников.
Слова главы спецслужбы приводит информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Как отметил Бортников, на фоне российской специальной военной операции спецслужбы Украины и их кураторы на Западе развернули «агрессивную идеологическую и вербовочную обработку» россиян. Глава ФСБ подчеркнул, что граждан, прежде всего молодежь, пытаются втянуть в «диверсионно-террористическую и экстремистскую деятельность».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru