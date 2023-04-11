Бортников: Украинские спецслужбы пытаются вовлекать молодых россиян в диверсии

Украинские спецслужбы пытаются вовлекать молодежь в России в диверсионно-террористическую деятельность. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников.

Путин заявил, что молодёжь наиболее уязвима для экстремистов

Слова главы спецслужбы приводит информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Как отметил Бортников, на фоне российской специальной военной операции спецслужбы Украины и их кураторы на Западе развернули «агрессивную идеологическую и вербовочную обработку» россиян. Глава ФСБ подчеркнул, что граждан, прежде всего молодежь, пытаются втянуть в «диверсионно-террористическую и экстремистскую деятельность».

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:УкраинаРоссияФСБАлександр Бортников

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