Большинство россиян рассказали о пользе видеоигр

Как уточняет RT, напротив, пользу от такого увлечения заметили 5% опрошенных. Ещё 19% отметили, что видеоигры несут как вреда, так и пользы примерно в равной степени. А вот 13% респондентов не смогли усмотреть в подобном увлечении никакого эффекта.

Из положительных последствий респонденты назвали развитие логического мышления (10%), возможность (8%), повышение общего развития (8%).

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что мир столкнулся с новой проблемой - игроманией. Она, по словам омбудсмена, даже потеснила наркоманию. В связи с этим Москалькова призвала создать центры по лечению детей от игромании. Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире НСН заявил, что лечить игроманию необходимо, отталкиваясь от индивидуальных особенностей каждого больного, и общие подходы здесь не работают.

