Большинство россиян рассказали о пользе видеоигр
Больше половины россиян считают, что видеоигры наносят больше вреда, чем пользы. Такие результаты показало исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения, сообщает «Взгляд». Отрицательный эффект от увлечения видеоиграми отметили 58% респондентов. По их словам, геймерство развивает логическое мышление, дает возможность отдохнуть и отвлечься от проблем, а также повысить уровень общего развития.
Как уточняет RT, напротив, пользу от такого увлечения заметили 5% опрошенных. Ещё 19% отметили, что видеоигры несут как вреда, так и пользы примерно в равной степени. А вот 13% респондентов не смогли усмотреть в подобном увлечении никакого эффекта.
Из положительных последствий респонденты назвали развитие логического мышления (10%), возможность (8%), повышение общего развития (8%).
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что мир столкнулся с новой проблемой - игроманией. Она, по словам омбудсмена, даже потеснила наркоманию. В связи с этим Москалькова призвала создать центры по лечению детей от игромании. Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире НСН заявил, что лечить игроманию необходимо, отталкиваясь от индивидуальных особенностей каждого больного, и общие подходы здесь не работают.
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