Большинство россиян не поддерживают идею с запретом смартфонов в школе
Почти половина россиян не поддерживает запрет на использование смартфонов в школе. Об этом говорят данные опроса проекта Дети Mail.ru. При этом 80% из тех, кто выступает против этой меры, заявили, что мобильный телефон нужен для постоянной связи с ребенком. При этом 38% респондентов полагают, что смартфоны можно запретить, позволив пользоваться кнопочными телефонами, уточняет «ФедералПресс». Против всех видов мобильных устройств выступил каждый десятый родитель.
На прошлой неделе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о возможной целесообразности запрета на ношение в школы мобильных телефонов. Среди причин она отметила отсутствие необходимых условий для их хранения дорогих гаджетов, напоминает Ura.ru
Блогер Андрей Бочаров в эфире НСН выступил против такой идеи. По его мнению, незачем делать школу совсем похожей на тюрьму.
«У хорошего учителя, который умеет интересно рассказать о своем предмете, и так никто тупить в «фончики» не будет», - резюмировал Бочаров.
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