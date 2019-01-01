Большинство россиян не поддерживают идею с запретом смартфонов в школе

На прошлой неделе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о возможной целесообразности запрета на ношение в школы мобильных телефонов. Среди причин она отметила отсутствие необходимых условий для их хранения дорогих гаджетов, напоминает Ura.ru

Блогер Андрей Бочаров в эфире НСН выступил против такой идеи. По его мнению, незачем делать школу совсем похожей на тюрьму.

«У хорошего учителя, который умеет интересно рассказать о своем предмете, и так никто тупить в «фончики» не будет», - резюмировал Бочаров.

