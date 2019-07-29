Большинство россиян живет в режиме строгой экономии

Три четверти россиян ощущают нехватку средств до получения зарплаты. Сообщается, что около 40 процентам граждан требуется дополнительно приблизительно 10 тысяч рублей, а 7 процентам шесть-восемь тысяч рублей. Такие результаты показало исследование сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер».

По словам директора Института стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, потребность граждан в дополнительных доходах связана с тем, что шестой год подряд реальные доходы россиян падают, сообщает Ura.ru. По его словам, судя по тому, что людям не хватает совсем немного, можно сделать вывод об их скромных доходах.

В частности, уточняется, что граждане начали экономить на четырех статьях своего расхода: отказываются от походов в рестораны и покупки цветов, приобретения машин и квартир, вместо поездок выбирают отдых на даче, а также экономят на еде.

Ранее сообщалось, что рaзрыв в уровнях доходов между сaмыми высокооплaчивaемыми и низкооплaчивaемыми рaботникaми в России сокрaтился с 34 до 13 рaз. Экономист Никита Кричевский в эфире НСН заявил, что результаты исследования, представленные Российского экономического университетa имени Плехaновa, политизированы и некорректны.

