«Больше выплат»: Депутат Буцкая объяснила рост числа родителей-одиночек
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила НСН, что россияне сегодня не видят ценности в создании семьи.
Россияне сегодня не видят никаких плюсов в официальном создании семьи, а родители-одиночки вообще могут рассчитывать на более весомые социальные выплаты, заявила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в интервью НСН.
Последняя Всероссийская перепись населения, проводившаяся в 2021 году, выявила 27,6 млн домохозяйств, состоящих из одного человека. Такой состав домохозяйств занял самую крупную долю среди всех видов – 41,8%. Преобладание одиночек в составе домохозяйств зафиксировано впервые за всю историю переписей. Еще один тренд - снижение доли полных семей с детьми. Буцкая считает, что россияне сегодня не понимают, зачем официально вступать в брак.
«Люди не видят ценности в семье. Если можно не вступать в брак официально, зачем в него вступать. Тебе кто-то погрозит пальцем? Нет, не погрозит. Ты что-то не получишь? Да нет, ты все получишь, все выплаты и так далее. У тебя даже больше шансы получить выплаты, если ты мать-одиночка или отец-одиночка. Я даже не знаю, какой плюс обрисовать для семей – только медаль за 50 лет совместной жизни или орден за рождение пяти и более детей. Больше я не вспомню ничего такого, где учитывается, человек в браке или нет», - отметила депутат.
По ее словам, сегодня государство обеспокоено проблемой участившихся разводов в стране, но пока решение этого вопроса только прорабатывается.
«Мы даже ввели идеологию брачного контракта, это все не наши ценности, это так глубоко проросло в нас, что очень грустно. Я уверена, что мы выход найдем, государству нужно вмешиваться в этот вопрос. Нам удалось победить малообеспеченность за счет выплат, которые сейчас есть на детей, доходы населения в среднем подросли. При этом у нас увеличилось количество разводов, сейчас мы решаем именно эту задачу. Думаем, как сделать так, чтобы у людей были доходы, но чтобы не было разводов», - резюмировала она.
Ранее глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) в беседе с «Радиоточкой НСН» назвала инициативу о введении отцовского капитала излишней и предложила расширить действие существующего материнского капитала.
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