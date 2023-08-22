«Больше выплат»: Депутат Буцкая объяснила рост числа родителей-одиночек

«Люди не видят ценности в семье. Если можно не вступать в брак официально, зачем в него вступать. Тебе кто-то погрозит пальцем? Нет, не погрозит. Ты что-то не получишь? Да нет, ты все получишь, все выплаты и так далее. У тебя даже больше шансы получить выплаты, если ты мать-одиночка или отец-одиночка. Я даже не знаю, какой плюс обрисовать для семей – только медаль за 50 лет совместной жизни или орден за рождение пяти и более детей. Больше я не вспомню ничего такого, где учитывается, человек в браке или нет», - отметила депутат.

По ее словам, сегодня государство обеспокоено проблемой участившихся разводов в стране, но пока решение этого вопроса только прорабатывается.

«Мы даже ввели идеологию брачного контракта, это все не наши ценности, это так глубоко проросло в нас, что очень грустно. Я уверена, что мы выход найдем, государству нужно вмешиваться в этот вопрос. Нам удалось победить малообеспеченность за счет выплат, которые сейчас есть на детей, доходы населения в среднем подросли. При этом у нас увеличилось количество разводов, сейчас мы решаем именно эту задачу. Думаем, как сделать так, чтобы у людей были доходы, но чтобы не было разводов», - резюмировала она.

Ранее глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) в беседе с «Радиоточкой НСН» назвала инициативу о введении отцовского капитала излишней и предложила расширить действие существующего материнского капитала.

