Большая часть российских регионов не справилась со схемами утилизации мусора

«Российский экологический оператор» (РЭО), проанализировав 40 территориальных схем переработки отходов, пришел к выводу, что многие из них составлены не совсем корректно. Об этом заявил замгендиректора РЭО Вячеслав Духин.

Территориальная схема представляет собой план мусорной реформы, которая определяет развитие отрасли на годы вперед. В плане должно быть указано количество образуемого мусора, а также как часто его нужно вывозить и где складировать.

Региональные власти должны были составить схемы и объявить конкурс для выбора оператора, отвечающего за исполнение. На новый режим работы с 2019 года должны были все регионы, за исключением городов федерального значения, передает телеканал «360». Однако по состоянию на первое полугодие 2019-го 11 регионов свои обязательства так и не выполнили.

Духин отметил, что главным недостатком в схемах стало отсутствие информации о перспективных объектах инфраструктуры, то есть в план не были включены будущие полигоны и заводы.

Кроме того, в разработанных и действующих схемах не указаны сроки ввода этих объектов в эксплуатацию и данные об их мощностях.

