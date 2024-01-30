Болгария повторно выдала ордер на арест россиян, обвиняемых в терроризме

Ранее Болгария обвинили шестерых россиян в причастности ко взрывам на заводах и военных складах, которые произошли с 2011 по 2020 год. Расследование установило, что обвиняемые находились на территории республики по поддельным документам.

Также сообщается, что в отношении граждан РФ собрано множество доказательств. Это позволило суду выдать повторный европейский ордер на арест. Ранее действовавший ордер в декабре 2023 года был отозван прокуратурой, поскольку был выдан без решения суда.

Ранее Финляндия предъявила россиянину Воиславу Тордену, известному как Ян Петровский, обвинения в нарушении запрета на въезд в Шенгенскую зону. Речь идёт о двух отдельных эпизодах на финско-российской границе на КПП «Ваалимаа». Указанные инциденты произошли в августе 2022 года и в июле 2023 года, напоминает «Радиоточка НСН».

