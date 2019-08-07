По данным исследования, в стране 26% детей в возрасте до 18 лет живут в семьях, где уровень денежных доходов не превышает прожиточный минимум.

Уточняется, что уровень детской бедности резко вырос в 2015 году и составил 27,4%. После этого процент несовершеннолетних, которые растут в малоимущих семьях, начал постепенно снижаться, однако заметных изменений ситуации пока не отмечено.

Ранее сообщалось, что рaзрыв в уровнях доходов между сaмыми высокооплaчивaемыми и низкооплaчивaемыми рaботникaми в России сокрaтился с 34 до 13 рaз. Экономист Никита Кричевский в эфире НСН заявил, что результаты исследования, представленные Российского экономического университетa имени Плехaновa, политизированы и некорректны.

