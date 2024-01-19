Более 8 млн кв м жилья проектируется и строится в Москве по программе реновации

Как уточнил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин, объём проектируемого и строящего жилья позволит переехать в современные комфортные квартиры приблизительно 300 тысячам москвичей. По темпам и объёмам строительства российская столица является одним из лидеров страны. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Жилье» за последние пять лет объём ввода жилья в Москве вырос с 3 млн кв.м. до 7 млн кв.м. в год.

Ранее столичные власти заявили о томи, что первый этап программы реновации завершен в 41 районе, из них в 19 районах - в прошлом году.

