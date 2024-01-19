Более 8 млн кв м жилья проектируется и строится в Москве по программе реновации
Общий объём жилищного строительства по программе реновации в Москве превышает 8 млн кв.м. Как сообщил глава столичного стройкомплекса Андрей Бочкарёв, возведение жилья активно ведется во всех округах города. С начала реализации программы уже построено 304 дома общей площадью 4,3 млн кв.м, в процессе строительства ещё 219 объектов площадью более 4,1 млн. кв.м. Помимо этого, по словам заместителя мэра, на сегодняшний день в стадии проектирования находятся ещё 199 новостроек на более 3,9 млн кв.м.
Как уточнил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин, объём проектируемого и строящего жилья позволит переехать в современные комфортные квартиры приблизительно 300 тысячам москвичей. По темпам и объёмам строительства российская столица является одним из лидеров страны. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Жилье» за последние пять лет объём ввода жилья в Москве вырос с 3 млн кв.м. до 7 млн кв.м. в год.
Ранее столичные власти заявили о томи, что первый этап программы реновации завершен в 41 районе, из них в 19 районах - в прошлом году.
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