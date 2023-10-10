Более 70% россиян сталкиваются с токсичным общением в семье или на работе

Порядка 70% россиян сталкиваются с токсичным общением в семье или на работе, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Доктис».

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Большая часть (21%) опрошенных, которые сталкиваются с токсичностью, говорят, что чаще всего это происходит на работе. Еще 13% страдают от токсичности в семье со стороны мужа или жены, а другие 11% респондентов рассказали о токсичных отношениях со стороны родителей.

Больше половины опрошенный уверены, что не буду терпеть токсичность в свой адрес, 32% говорят, что отвечают на токсичность грубостью или же ответной токсичностью, другие 20% пытаются отстоять свои личные границы без конфликта.

Самой токсичной фразой, которую можно услышать от начальства, стала фраза «Тут тебя никто не держит». Самой токсичной в семье опрошенные признали фразу «Мало ли что ты хочешь!».

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