Более 5,5 тысячи москвичей с инвалидностью трудоустроились при поддержке службы занятости

Свыше 5,5 тысячи жителей Москвы с ограниченными возможностями здоровья нашли работу при поддержке специалистов службы занятости с 2019 года. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, специалисты центров «Моя работа» и «Моя карьера» предлагают людям с особенностями здоровья не только крупнейшую базу вакансий в городе, но и индивидуальные программы сопровождаемого трудоустройства.

Собянин: 19 июня откроется городской проект стажировок для подростков 14 – 18 лет

Чаще всего люди с инвалидностью трудятся в сфере услуг, оптовой и розничной торговле, транспорта и логистики, промышленной отрасли. В последние годы высоко востребована работа в сфере информационных технологий и телекоммуникаций.

В текущем коду таких кандидатов охотно нанимают банки, сети розничной торговли, государственный почтовый оператор, ведущее информационное агентство, известный производитель натуральных напитков, благотворительный фонд.

Более 52 тысяч жителей Москвы получили помощь и поддержку в центре «Моя карьера», ранее сообщил официальный сайт мэра столицы. В базе вакансий имеется более 400 тысяч предложений о работе во всех отраслях рынка.



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваИнвалидыРабота

Горячие новости

Все новости

партнеры