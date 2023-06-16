Более 5,5 тысячи москвичей с инвалидностью трудоустроились при поддержке службы занятости
Свыше 5,5 тысячи жителей Москвы с ограниченными возможностями здоровья нашли работу при поддержке специалистов службы занятости с 2019 года. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, специалисты центров «Моя работа» и «Моя карьера» предлагают людям с особенностями здоровья не только крупнейшую базу вакансий в городе, но и индивидуальные программы сопровождаемого трудоустройства.
Чаще всего люди с инвалидностью трудятся в сфере услуг, оптовой и розничной торговле, транспорта и логистики, промышленной отрасли. В последние годы высоко востребована работа в сфере информационных технологий и телекоммуникаций.
В текущем коду таких кандидатов охотно нанимают банки, сети розничной торговли, государственный почтовый оператор, ведущее информационное агентство, известный производитель натуральных напитков, благотворительный фонд.
Более 52 тысяч жителей Москвы получили помощь и поддержку в центре «Моя карьера», ранее сообщил официальный сайт мэра столицы. В базе вакансий имеется более 400 тысяч предложений о работе во всех отраслях рынка.
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