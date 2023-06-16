Более 5,5 тысячи москвичей с инвалидностью трудоустроились при поддержке службы занятости

Свыше 5,5 тысячи жителей Москвы с ограниченными возможностями здоровья нашли работу при поддержке специалистов службы занятости с 2019 года. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, специалисты центров «Моя работа» и «Моя карьера» предлагают людям с особенностями здоровья не только крупнейшую базу вакансий в городе, но и индивидуальные программы сопровождаемого трудоустройства.