Более 55 тысяч столичных одиннадцатиклассников напишут пробные ЕГЭ
Пробные экзамены – единые городские контрольные работы в формате ЕГЭ по выбранным учащимися школьным предметам — стартовали в Москве. Об этом рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Вице-мэр напомнила, что уникальный формат обучения с акцентом на подготовку к экзаменам запустили для одиннадцатиклассников в прошлом году. В начале второго полугодия в выпускных классах завершают прохождение программы по некоторым изучаемым на базовом уровне предметам, за исключением математики, истории, обществознания и физкультуры. При этом в расписании появляются практикумы по подготовке к ЕГЭ, занимающие не менее 40% учебного времени.
«Результаты первого года показали, что в разы сократилось число выпускников с низкими баллами, а 100-балльников стало значительно больше. Мы надеемся, что результаты этого года станут еще лучше. В этом году количество школ-участниц программы подготовки к ЕГЭ увеличилось более чем на 10%, и теперь составляет 450 учебных заведений», — поделилась Ракова.
По словам заммэра, в декабре контрольные работы в формате пробных ЕГЭ напишут более 55 тысяч одиннадцатиклассников. Школьники смогут проверить знания по русскому языку и математике (базовый или профильный уровень), английскому языку, литературе, истории, биологии, химии, физике, географии, информатике и обществознанию. Пробные ЕГЭ позволяют учащимся познакомиться с особенностями их проведения, понять процедуру, чтобы увереннее чувствовать себя на экзаменах, выявить пробелы в знаниях. Материалы на пробных работах идентичны заданиям на реальных ЕГЭ.
Кроме того, в этом году выпускников разделят на три группы подготовки по каждому предмету, исходя из результатов единых городских контрольных, итогов учебы в старших классах, собственных притязаний школьников.
Серьезным подспорьем для одиннадцатиклассников остается сервис «Экзамены» «Московской электронной школы». Выпускникам доступны материалы для самостоятельной подготовки, персональные рекомендации вузов по результатам ЕГЭ, подборки видеоуроков и видеоразборов заданий, советы по психологической поддержке.
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