Более 22 тысяч жителей на юго-востоке Москвы переехали по программе реновации

Более 22 тысяч жителей на юго-востоке Москвы переехали по программе реновации с начала реализации программы, рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«С момента старта программы в Юго-Восточном административном округе свыше 22 тыс. человек из 147 домов уже отпраздновали новоселье», – отметил он.

Так, половина домов-участников уже полностью расселены и демонтированы, на их месте появится новое современное жилье.

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Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин добавил, что квартиры с улучшенной отделкой уже представлены в 40 новостройках.

Более 1,8 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации будет построено в российской столице в рамках реализации 22 проектов комплексного развития территорий. Решения на этот счёт приняты городским властями в 2023 году.

Общая площадь объектов КРТ составит 295,5 гектара. Там также планируется строительство промышленных, общественно-деловых и социальных объектов. Благодаря комплексному развитию территорий в районах Москвы одновременно с жильем возводится необходимая инфраструктура, школы, детские сады, офисные центры, спортивные, производственные и другие объекты.

Горожане получат обновленные кварталы со сбалансированной застройкой. В общей сложности программа комплексного развития территорий предполагает реализацию 228 проектов.

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ФОТО: Департамент строительства города Москвы
ТЕГИ:МоскваКвартирыРеновация Жилья

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