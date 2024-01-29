Более 22 тысяч жителей на юго-востоке Москвы переехали по программе реновации с начала реализации программы, рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«С момента старта программы в Юго-Восточном административном округе свыше 22 тыс. человек из 147 домов уже отпраздновали новоселье», – отметил он.

Так, половина домов-участников уже полностью расселены и демонтированы, на их месте появится новое современное жилье.