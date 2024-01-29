Более 22 тысяч жителей на юго-востоке Москвы переехали по программе реновации
Более 22 тысяч жителей на юго-востоке Москвы переехали по программе реновации с начала реализации программы, рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«С момента старта программы в Юго-Восточном административном округе свыше 22 тыс. человек из 147 домов уже отпраздновали новоселье», – отметил он.
Так, половина домов-участников уже полностью расселены и демонтированы, на их месте появится новое современное жилье.
Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин добавил, что квартиры с улучшенной отделкой уже представлены в 40 новостройках.
Более 1,8 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации будет построено в российской столице в рамках реализации 22 проектов комплексного развития территорий. Решения на этот счёт приняты городским властями в 2023 году.
Общая площадь объектов КРТ составит 295,5 гектара. Там также планируется строительство промышленных, общественно-деловых и социальных объектов. Благодаря комплексному развитию территорий в районах Москвы одновременно с жильем возводится необходимая инфраструктура, школы, детские сады, офисные центры, спортивные, производственные и другие объекты.
Горожане получат обновленные кварталы со сбалансированной застройкой. В общей сложности программа комплексного развития территорий предполагает реализацию 228 проектов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Haval отзовет в России более 32 тысяч автомобилей
- Загородный лагерь пострадал в Ростовской области после падения БПЛА
- Басманный суд заочно арестовал четырех соратников Навального
- Юрий Лоза заявил, что Пугачева не нужна в России как артистка
- Пермский стрелок Бекмансуров обжаловал пожизненный приговор в Верховном суде
- В 2023 году количество мошенничеств с Telegram Premium выросло в два раза
- Средний размер ипотеки в России достиг исторического максимума в декабре
- Хуситы заявили о ракетном ударе по американскому кораблю USS Lewis B. Puller
- В аптеках за три года вдвое упал ассортимент препаратов стоимостью до 100 рублей
- На Урале три человека погибли в ДТП с автобусом хоккейной команды и легковушкой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru