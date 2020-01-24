Более 200 научных организаций вошли в инновационный кластер Москвы
Более 700 организаций на данный момент являются участниками Московского инновационного кластера, передает официальный сайт мэра Москвы.
Это представители технологичного бизнеса, производственные площадки, технопарки и более двух сотен научных организаций. С начала 2020 года в кластер вошли 7 научно-исследовательских и научно-производственных предприятий
Как отметила заместитель мэра Наталья Сергунина, исследовательская база кластера будет полезна многим ее участникам, к примеру, в целях глубокой научной экспертизы проектов.
Кластер объединяет в себе разработки науки, производства и других сфер, его участники могут рассчитывать на 190 мер поддержки со стороны города, федеральных властей и институтов развития.
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