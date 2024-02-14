Более 2 млн заявок подано на участие в онлайн-голосовании на выборах президента

Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на ближайших выборах президента России на данный момент подали 2 млн 175 тысяч избирателей. Об этом информирует Центральная избирательная комиссия.

В ЦИК уточнили, что в общей сложности, по данным на 14 февраля, граждане подали около трёх миллионов заявлений. Порядка четверти из них — о голосовании по месту нахождения, то есть использования механизма «Мобильный избиратель». Остальные относятся к участию в ДЭГ.

Как напомнила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, заявления можно подавать до 11 марта. Дистанционное электронное голосование на это раз будет доступно в 29 регионах РФ, уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Выборы президента в 2024 году впервые будут проводиться в течении трёх дней. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.

