Более 13 тысяч москвичей начнут переезд по программе реновации до конца года

До конца года более 13 тысяч москвичей приступят к осмотру квартир и оформлению документов для переезда, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что программа реновации завершена уже в трех районах, еще в 11 ее реализация вышла на финальную стадию. Переезд граждан затронул все столичные округа.

Глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что с начала года построено 49 новостроек, к переезду приступили 33,6 тысячи жителей.

В программу реновации включено 5175 домов, в которых прожимает почти миллион москвичей. На сегодняшний день по ней построено 277 домов.

