Более 11 тысяч человек обеспечат безопасность 1 сентября в Москве и свыше 13 тысяч - на выборах
Более 11 тысяч человек обеспечат безопасность в ходе мероприятий, посвященных Дню знаний в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
В ходе заседания антитеррористической комиссии, которое прошло под председательством мэра Москвы Сергея Собянина, было отмечено, что в преддверии нового учебного года были проведены комплексные обследования образовательных учреждений на предмет их антитеррористической укреплённости, а также наличия и исправности систем контроля доступа, видеонаблюдения, досмотра посетителей.
«100% объектов образования оборудованы кнопками тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульты централизованной охраны управлений и межрайонных отделов вневедомственной охраны», - указали в пресс-службе.
В целях обеспечения правопорядка в День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября подразделениями полиции запланирован комплекс необходимых организационных и практических мер.
Что касается выборов депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве, которые пройдут с 9 по 11 сентября, безопасность на них будут обеспечивать свыше 13 тысяч человек. Властями столицы и полицией предусмотрен комплекс необходимых антитеррористических мероприятий.
Ранее в Сообществе флористов России рассказали, что собранный флористом бюджетный букет к 1 сентября в Московском регионе обойдётся в среднем в 1,5—2 тысячи рублей, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru