Бойцы СВО примут участие в Параде Победы

Подразделения бойцов-участников специальной военной операции примут участие в Параде Победы на Красной площади. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Шойгу раскрыл детали парада Победы на Красной площади

«Но в деталях это, конечно, к Минобороны», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков призвал дождаться самого парада 9 мая.

Ранее пресс-секретарь сообщил, что президент Владимир Путин выступит с речью на Параде Победы на Красной площади, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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