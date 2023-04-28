Бойцы СВО примут участие в Параде Победы
28 апреля 202313:03
Подразделения бойцов-участников специальной военной операции примут участие в Параде Победы на Красной площади. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Но в деталях это, конечно, к Минобороны», — подчеркнул представитель Кремля.
Песков призвал дождаться самого парада 9 мая.
Ранее пресс-секретарь сообщил, что президент Владимир Путин выступит с речью на Параде Победы на Красной площади, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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28 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru