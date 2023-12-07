Бочкарев: В деревне Столбово появится бизнес-хаб

В Сосенском поселении Новой Москвы планируется построить бизнес-хаб из пяти зданий, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Здесь обустроят пространства для разных предприятий малого и среднего бизнеса», - отметил он.

По словам заммэра, здания будут иметь особенность – помещения можно будет трансформировать в зависимости от задач будущих резидентов.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в свою очередь отметила, что для строительства бизнес-хаба оформлена необходимая документация, а также утверждены параметры будущего проекта. Она добавила, что частный бизнес – одна из причин активного развития Новой Москвы.

«Девелоперы параллельно с реализацией проектов жилой застройки, возводят коммерческие и деловые объекты, создавая рабочие места в шаговой доступности», - пояснила она.

Инвестором индустриального парка выступит ГК «А101».

