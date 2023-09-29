Бочкарев рассказал об уникальном облике новых станций салатовой ветки метро
Сочетание искусственных и натуральных отделочных материалов позволило сформировать уникальный архитектурный облик станций нового участка Люблинско-Дмитровской линии метрополитена. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что в дизайне станции «Яхромская» сочетаются красный и белый, которые являются «цветами Москвы». По словам Бочкарева, единство художественного облика станции достигается благодаря разным элементам отделки. Так, на стенах, потолке и колоннах смонтированы красные и белые алюминиевые сотовые панели. В свою очередь пол выложен светлым и красным гранитом.
Со своей стороны, гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов рассказал, что при отделке станции «Лианозово» использовали как натуральный камень, так и алюминиевые сотовые панели. По словам Кравцова, ключевой элемент дизайна платформенного участка «Лианозово» – это трехпролетные порталы, которые образуют анфилады. Они, указал он, созданы с помощью алюминиевых сотовых панелей цвета меди.
Кроме того, Кравцов сообщил, что в отделке станции «Физтех» гранит сочетается со сталью. Он подчеркнул, что при отделке была использована нержавеющая сталь.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru