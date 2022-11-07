Бочкарев: На станции «Текстильщики» БКЛ выполнена обкатка последних эскалаторов
На станционном комплексе «Текстильщики» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена успешно прошли испытания установленного инженерного оборудования. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, на данном этапе была выполнена обкатка трёх последних эскалаторов.
Бочкарев также добавил, что на территории северного вестибюля смонтирован наклонный ход под эскалаторное оборудование.
Со своей стороны, генеральный директор «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслаков напомнил, что пересадку между станциями «Текстильщики» Большой кольцевой и Таганско-Краснопресненской линиями обеспечит пешеходный мост, строительство которого также уже ведется.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 421 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 944 / сут.
- СМИ: на Украине национализируют предприятия Коломойского и Живаго
- Песков: Путин примет решение об участии в саммите G20 на этой неделе
- В Минобороны опровергли большие потери среди морских пехотинцев
- СМИ: арестован третий подозреваемый по делу о вымогательстве у главы «Ростеха»
- В Госдуме исключили дополнительный набор граждан в рамках частичной мобилизации
- Бизнесмен Пригожин высмеял утверждения о «попытках интервенции» в выборы в США
- Песков: Путин не планирует поездку на Восточноазиатский саммит
- Стремоусов заявил о стабильном состоянии обстрелянной ВСУ плотины Каховской ГЭС
- В Запорожской области откажутся от гривны с 2023 года
- Ниинисте: Финляндия не планирует размещать ядерное оружие на своей территории
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru