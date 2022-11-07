Бочкарев: На станции «Текстильщики» БКЛ выполнена обкатка последних эскалаторов

На станционном комплексе «Текстильщики» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена успешно прошли испытания установленного инженерного оборудования. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на данном этапе была выполнена обкатка трёх последних эскалаторов.

Бочкарев также добавил, что на территории северного вестибюля смонтирован наклонный ход под эскалаторное оборудование.

Со своей стороны, генеральный директор «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслаков напомнил, что пересадку между станциями «Текстильщики» Большой кольцевой и Таганско-Краснопресненской линиями обеспечит пешеходный мост, строительство которого также уже ведется.

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Фото: mos.ru
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